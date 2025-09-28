il giallo
28 settembre 2025 alle 17:42aggiornato il 28 settembre 2025 alle 17:49
Oristano, donna ferita trovata nel cortile di un palazzo abbandonato: è graveÈ ricoverata al Brotzu, sull’episodio indagano i carabinieri
Mistero a Oristano, dove una donna è stata ritrovata nel cortile di una palazzina abbandonata in gravi condizioni.
È stata ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari, presentava ferite in diverse in parti del corpo.
Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, non viene esclusa alcuna ipotesi.
