Mistero a Oristano, dove una donna è stata ritrovata nel cortile di una palazzina abbandonata in gravi condizioni.

È stata ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari, presentava ferite in diverse in parti del corpo.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, non viene esclusa alcuna ipotesi.

© Riproduzione riservata