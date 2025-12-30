Buone notizie a Mogorella sul fronte dei finanziamenti per le strutture della comunità.

Infatti, l’amministrazione comunale guidata da Lorenzo Carcangiu ha ottenuto un contributo, da parte della Regione Sardegna, di 500 mila euro, che saranno destinati all'ammodernamento, la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli impianti sportivi.

Un primo passo per intervenire sulla struttura, utilizzata dalla società calcistica locale che milita in Terza Categoria.

«La nostra amministrazione – commenta il sindaco - conta di rendere più fruibile per tutti l'area sportiva, rendendo confortevoli anche le tribune. Più avanti lavoreremo per trovare i fondi utili a rifare il terreno di gioco del campo a 11 nel quale gioca l'Asd Mogorella Calcio. È importante sottolineare che il progetto prevede messa in sicurezza ed efficientamento energetico, con copertura e fotovoltaico sulle tribune, sistemazione delle vie d'accesso alle strutture, sostituzione dell'attuale impianto luminoso e sistemazione delle panchine nel campo da calcio».

© Riproduzione riservata