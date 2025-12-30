Sorpresa sotto l’albero per i bambini di Ghilarza. A ridosso della vigilia è stato infatti inaugurato il nuovo parco giochi a Su Cantaru.

L’area dedicata ai più piccoli, grazie ad un finanziamento di 140mila euro del Gal, è stata totalmente rinnovata e messa in sicurezza.

Non solo nuovi giochi per regalare pomeriggi spensierati ai bambini, ma anche spazi più sicuri ed accoglienti. È stato infatti sistemato un tappeto gommato di 400 metri quadrati, che oltre ad attenuare possibili cadute consentita al Comune un risparmio notevole sulla manutenzione del verde ed eviterà che il parco non possa essere utilizzabile a causa di fango e pozzanghere. Il taglio del nastro è stato affidato all’assessora Laura Manca.

Soddisfatto anche il sindaco Stefano Licheri, che spiega: «Il tappeto di 400 metri quasi è stato realizzato con gomma riciclata e questa è stata l’occasione di spiegare ai bambini l’importanza del riciclo, è stata una giornata molto bella. È stato proposto anche il laboratorio de torrone».

Il parco è stato inoltre dotato di nuovi fari per l’illuminazione e di un impianto di videosorveglianze. Un passaggio importante dal momento che in passato, in più occasioni, lo spazio di Su Cantaru è stato preso di mira dai vandali che hanno distrutto i giochi e riempito il parco di rifiuti. Intanto al parco per l'inaugurazione è stata organizzata una grande festa.

