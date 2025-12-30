È in arrivo, a Gonnosnò, un importante finanziamento che verrà destinato alla valorizzazione del Pozzo Sacro di San Salvatore. Dopo gli interventi conclusi nel 2024, fortemente voluti da Comune e Soprintendenza che hanno restituito al territorio un tassello di storia di epoca nuragica, in questi giorni è stata firmata la convenzione con la Regione che porterà nelle casse comunali ulteriori 165mila euro. Con questa somma si interverrà per la messa in sicurezza, valorizzazione e scavo all’interno del sito; lavori che verranno iniziati a conclusi nell’arco del 2026. “Un risultato fortemente voluto – commenta Ignazio Peis, sindaco di Gonnosnò - cominciato nel 2023 e che un mese fa si è positivamente concretizzato. Continua l'opera di valorizzazione di un sito importantissimo, per troppo tempo dimenticato. Un lavoro portato avanti incessantemente con la Soprintendenza, in particolar modo con la Dottoressa Maura Vargiu, che ci consentirà di proseguire nell'opera di salvaguardia di questo gioiello del territorio e della Sardegna”.

