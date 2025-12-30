Lungomare ricoperto da rifiuti di ogni genere: plastica, vetro, lattine, ma soprattutto buste di umido e cibo in putrefazione che attirano animali di ogni tipo. La mano degli incivili si nota anche a Torregrande.

Fino a questa mattina, la borgata era tutt'altro che una bella cartolina: i cestini gettacarte, installati dal Comune di Oristano per gettare piccoli rifiuti come fazzoletti o carta dei gelati, vengono utilizzati per smaltire i rifiuti delle abitazioni. Un triste fenomeno che non contribuisce al decoro della marina.

L'operatore ecologico (Foto Sara Pinna)

Questa mattina, l'operatore ecologico è arrivato intorno alle 11 e si è trovato di fronte uno spettacolo indecente. Per lui non è stato semplice svuotare i cestini. Poi ha dovuto anche caricare sul furgone tutti i rifiuti abbandonati in strada. Non tutti i residenti, in sostanza, rispettano il calendario della raccolta porta a porta, preferendo abbandonare i sacchetti dentro i cestini quando sono ancora vuoti o altrimenti in strada. Ma non si può escludere che si tratti anche di persone che arrivano da altri paesi.

I rifiuti (Foto Sara Pinna)

L’assessora comunale con delega all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda: «È tutta colpa degli incivili che non rispettano le regole. Potrebbero esserci anche persone che non pagano la tassa sui rifiuti e che, di conseguenza, non hanno nemmeno i mastelli. Questa brutta abitudine danneggia l'immagine della borgata. Ci sono periodi in cui interveniamo anche con più passaggi proprio per evitare questo, ma poi c'è sempre chi non ha il senso civico del rispetto dell'ambiente».

I maleducati non temono nemmeno le multe del Comune: «Magari sono stati già ripresi dalle nostre telecamere mobili, come è già successo in passato. Oppure accadrà presto. Chissà».

