Prentzas Apertas apre il 2026 con l'olio nuovo. Rinviata lo scorso novembre, è stata riprogrammata dall'amministrazione comunale sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Protagonista l’olio della stagione autunnale appena trascorsa, accompagnato dai prodotti agroalimentari del territorio negli antichi frantoi disseminati nel centro storico e nell'Oleificio sociale. Sarà un fine settimana con tanti eventi per questa 19sima edizione di Prentzas, dove il borgo metterà in vetrina le sue eccellenze enogastronomiche, artigianali e le tradizioni.

Un ricco programma con gli espositori nella suggestiva cornice del centro storico, per tutti i palati, con l’olio protagonista e i percorsi esperienziali agroalimentari, poi convegni, laboratori, workshop e dimostrazione antichi mestieri, visite ai vecchi frantoi, tanta musica tra cui il tradizionale canto a Cuntrattu, poi mostre di pittura e fotografiche, dunque itinerari sul ricco patrimonio storico e architettonico seneghese, tra cui la Casa Aragonese.

Momenti di riflessione e analisi con i convegni curati dall'associazione Città dell'Olio, di cui Seneghe è uno tra i soci fondatori. L'evento è organizzato dal Comune, con i fondi del PNRR, gestito e coordinato dalla società Metasardinia, partner l'associazione nazionale Città dell'Olio.

