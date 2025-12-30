Oristano si prepara a una notte che, numeri alla mano, promette di portare in piazza Roma migliaia di persone per il concerto di Fedez.

Le ultime novità sono emerse nell’incontro in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Confermato «un ampio e articolato dispositivo», con l’impiego coordinato di tutte le forze dell’ordine. I varchi di accesso all’area del concerto saranno sette, uno per ciascun accesso a piazza Roma, presidiati da 25 steward e dotati di sistemi di conteggio delle presenze.

Ribadite anche le regole sul consumo di bevande: «Sarà consentito detenere esclusivamente bottiglie di plastica senza tappo», stop ai superalcolici dalle 19 alle 6 e divieto di vetro e lattine nel centro storico. Sul fronte viabilità, a partire dalle 18 scatteranno divieti di transito e sosta nelle vie attorno a piazza Roma, con transenne, new jersey e corridoi riservati ai mezzi di soccorso. Per assorbire l’arrivo del pubblico sono state individuate aree di sosta alternative per oltre 4.700 posti complessivi, tra centro commerciale Porta Nuova, viale Repubblica, via Lussu e altre zone della città.

© Riproduzione riservata