Primi controlli nelle spiagge oristanesi, primi sequestri e prime multe. L’operazione “Mare e laghi sicuri 2026” nel fine settimana si è svolta essenzialmente nelle marine di Cuglieri dove il personale della Guardia costiera di Oristano, impegnato in attività di pattugliamento, ha accertato la presenza di numerosi ombrelloni e attrezzature balneari lasciate abbandonate in spiaggia «per riservare preventivamente porzioni di litorale, in violazione dell’ordinanza balneare della Regione - si legge in una nota della Capitaneria – Al termine degli accertamenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 20 ombrelloni e 18 tra sedie e lettini».

Durante le operazioni della Guardia costiera sono anche arrivati in spiaggia alcuni proprietari che sono stati identificati e multati.

«Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa mille euro», precisano dalla Capitaneria di porto di Oristano.

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