Appena arrivata subito operativa: la squadra della Protezione Civile lombarda, che affianca e rafforza le squadre locali della Protezione Civile, è intervenuta prontamente per spegnere l’incendio alle porte di Seneghe, in località Sa Furchidda.

Quattro volontari provenienti da diversi paesi dal Lago Maggiore, sponda lombarda, hanno coadiuvato i colleghi delle ODV Protezione Civile di Santu Lussurgiu e Cuglieri e le squadre del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e dell’agenzia Forestas, domando il rogo divampato in agro di Seneghe, ieri sera 25 luglio.

La squadra lombarda, dotata di due fuoristrada con modulo antincendio AIB, rimarrà in servizio nel campo-base di San Leonardo de Siete Fuentes fino 31 luglio, pattugliando e monitorando il territorio insieme ai colleghi cuglieritani e lussurgesi, pronti per proteggere patrimonio boschivo e centro abitato da eventuali fiamme e altre calamità.

Un gemellaggio tra le forze della Protezione Civile e altre associazioni di volontari, che interessa tutto il territorio regionale, promosso dal Dipartimento Nazionale e dalla Regione Sardegna a sostegno delle squadre locali della Protezione Civile : «rafforza la cooperazione e accresce la solidità della struttura nazionale, consolida il mutuo soccorso tra le squadre di tutta Italia», precisano dalla Direzione generale della Protezione Civile Sardegna.

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