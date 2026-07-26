Da lunedì 27 luglio prenderà servizio a Bosa un nuovo medico di medicina generale, Si tratta del dottor Ivan Corridori che riceverà i pazienti nell’ambulatorio di cure primarie della Casa della Comunità di via Pischedda, nei giorni di lunedì, dalle ore 15.00 alle 16.00, e di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 10.00. Potranno effettuare la scelta del nuovo medico gli assistiti residenti a Bosa e Montresta.

Dalla direzione della Asl 5 di Oristano evidenziano che si si rafforza così l’assistenza medica di base in Planargia, dove lo scorso 6 luglio ha preso servizio, con ambulatorio sempre nella Casa della Comunità di Bosa, il dottor Alberto Ledda.

“La presa di servizio dei nuovi medici nel nostro territorio non solo contribuisce ad incrementare il numero di

cittadini ai quali è assicurata l’assistenza da parte del Medico di Medicina Generale - afferma la direttrice generale della

Asl di Oristano Grazia Cattina – ma aggiunge un nuovo prezioso tassello alla costruzione delle equipe multidisciplinari e

multiprofessionali per la presa in carico del paziente che operano all’interno delle Case della Comunità”.



Per effettuare la scelta del medico, si potrà richiedere di essere assistiti a partire da lunedì 27, attraverso il portale regionale https://zente.sardegnasalute.it/, o presso i rispettivi sportelli Asl di Bosa in via via Amsicora, aperto dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e il martedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 17.00.

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