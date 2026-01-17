Un terremoto scuote la Sartiglia a meno di un mese dalla corsa di via Duomo. La scelta della Fondazione Oristano di acquistare 120 caschetti e paraschiena – una spesa da circa 18 mila euro definita “prudenziale” – ha prodotto conseguenze immediate e pesantissime sul piano interno, aprendo una frattura che va ben oltre il dibattito sull’applicazione del decreto Abodi.

A poche ore dalle selezioni sulla pista di Cort’e Baccas, nella serata di ieri, durante l’assemblea dei cavalieri, l’intero consiglio direttivo, guidato dal presidente Ignazio Nonnis, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Un messaggio secco, inoltrato a tarda sera nella chat dei protagonisti della giostra – “Seguiranno comunicazioni” – ha sancito ufficialmente la rottura.

La tempistica non è casuale. Le dimissioni arrivano subito dopo la diffusione della notizia dell’acquisto dei dispositivi di protezione, una decisione che, pur senza sancire l’obbligo di utilizzo in pista, è stata percepita da molti come un passo concreto verso uno snaturamento della tradizione.

A questo punto, però, l’effetto più immediato della crisi rischia di riflettersi sul calendario. Le selezioni che domani avrebbero dovuto stabilire l’ordine dei cavalieri nelle giostre guidate domenica dal gremio dei Contadini, con Daniele Mattu su Componidori, e martedì da quello dei Falegnami, con Graziano Pala alla guida, sono ora seriamente a rischio. L’assenza di un direttivo e il clima di forte tensione rendono incerto lo svolgimento di un passaggio chiave dell’organizzazione, proprio mentre il conto alla rovescia verso la corsa entra nella fase più delicata.

© Riproduzione riservata