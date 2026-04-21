Spiagge sicure e regole chiare. Nella sede della Capitaneria di Porto di Oristano, il comandante Andrea Chirizzi ha riunito i sindaci dei comuni costieri della provincia per un confronto operativo sui nodi più urgenti legati alla balneazione. L’obiettivo è arrivare alla stagione con indicazioni omogenee su tutto il territorio. Sul tavolo, infatti, non solo il rafforzamento dei controlli ma soprattutto l’organizzazione dei servizi essenziali, a partire dal salvamento e dalla gestione delle informazioni per i bagnanti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla cartellonistica e ai sistemi di segnalazione dei pericoli, spesso carenti o poco visibili, così come alla definizione puntuale delle aree balneabili e di quelle interdette, incluse le zone interessate da fenomeni erosivi. Spazio anche al tema degli accessi agli arenili, con la necessità di garantire soluzioni adeguate anche alle persone con disabilità, e al rispetto dei divieti nelle aree demaniali, a partire dalla sosta selvaggia. Dal confronto è emersa la volontà di rafforzare il coordinamento tra Capitaneria e amministrazioni locali, in un territorio dove la stagione estiva incide in modo diretto sull’economia e sulla qualità dei servizi offerti. I sindaci hanno sottolineato l’utilità dell’incontro, considerato un passaggio necessario per arrivare preparati ai mesi più intensi.

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