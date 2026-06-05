Un compleanno speciale in compagnia dello chef stellato Carlo Cracco e di una Magnum celebrativa. Così la Cantina Contini di Cabras ha deciso di festeggiare i 30 anni del Karmis: un uvaggio di Vernaccia e Vermentino, prodotto nelle vigne della Valle del Tirso, del Sinis e delle Terre di Ossidiana del Monte Arci, che nel tempo è diventato molto più di un vino. Con 900.000 bottiglie prodotte ogni anno, è oggi uno dei bianchi sardi più riconoscibili sul mercato

nazionale e internazionale.

«Karmis non è solo un prodotto che ha avuto successo - afferma Alessandro Contini - È una storia di scelte coerenti nel tempo, di ascolto del territorio e di un rapporto con le persone che si è costruito anno dopo anno. Questi trent'anni ci dicono che avevamo ragione a credere che un vino di Sardegna potesse diventare un love brand. E ci danno la responsabilità di continuare a meritarlo».

Per celebrare questo traguardo, la cantina Contini 1898 - la più antica cantina istituita in Sardegna - apre il mese di giugno con due eventi distinti. Il primo appuntamento è in programma il 12 giugno dalle 18. Si confronteranno voci della ricerca, dell'antropologia, dell'economia e del mondo enologico. In chiusura del talk, la cantina presenterà i progetti per l'anno celebrativo: la capsula edizione 30 anni — disponibile nei circuiti della grande distribuzione — e la magnum Karmis 30, un'edizione limitata di 2.000 bottiglie con etichetta celebrativa, disponibile da giugno. Il secondo evento del 16 giugno cambia completamente registro. L'obiettivo è dimostrare perché il Karmis funziona nel servizio, nella carta dei vini, nelle scelte d'acquisto. Il momento più atteso è lo show cooking con lo chef Carlo Cracco, padrino di questo anniversario. Cracco, che aveva già visitato la cantina e conosciuto i vini Contini poco più di un anno fa in occasione del Festival della bottarga, preparerà un piatto in abbinamento al Karmis, raccontando ingredienti e territorio e dialogando direttamente con il pubblico. A supportarlo sarà lo chef Tiziano Vacca del ristorante Terra Crua di Cabras.

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