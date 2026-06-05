Sarà una sfida a tre per la fascia tricolore di Curcuris. Oltre al primo cittadino uscente Raffaele Salvatore Pilloni che cerca la conferma con la lista “Curcuris Comunidadi Unida”, ci saranno anche la sorpresa Andrea Cocco, che capeggia “Gente comune per Curcuris”, e Massimo Fanari, capolista di “Curcuris 2.0”

“Curcuris Comunidadi Unida”.

L’attuale sindaco cerca il bis. “Mi ricandido – esordisce - per dare continuità al lavoro e completare i progetti avviati. Curcuris ha intrapreso un chiaro percorso di crescita e vogliamo continuare ad alimentarlo”. Con lui un gruppo variegato e coeso. “Una squadra molto unita – prosegue - di cui sono orgoglioso, composta da persone con esperienza e nuove energie, accomunate dalla volontà di mettersi al servizio della comunità”. Il programma è chiaro. “L’avvio dei servizi nell’area dell’ex stazione ferroviaria e la realizzazione del frutteto storico, sostegno ad iniziative culturali e associazioni, supporto alle imprese e, sul piano sovracomunale, l’attivazione di un trasporto locale da e per la stazione ferroviaria più vicina (Uras-Mogoro)”, conclude Pilloni.

“Gente Comune per Curcuris”.

La lista guidata da Andrea Cocco è la sorpresa di questa tornata elettorale. “Le ragioni della candidatura – commenta - sono legate al forte attaccamento che nutriamo per la Sardegna e per la vitalità dei suoi piccoli borghi. Pur non risiedendo a Curcuris – prosegue Cocco - i nostri candidati sono legati a questo territorio da un sincero interesse. Ognuno di noi ha maturato esperienze che abbiamo deciso di mettere a disposizione con totale sincerità e senza alcun interesse. La nostra discesa in campo è una scelta di servizio: offrire un contributo alla partecipazione democratica, scongiurando il rischio commissariamento e assicurando a Curcuris la certezza di un’amministrazione operativa”.

Curcuris 2.0.

“Mi candido – commenta Fanari - nella convinzione che il futuro della nostra comunità debba essere costruito da chi la vive ogni giorno, ne conosce le esigenze e ne condivide le aspirazioni, e non da persone prive di un legame con la nostra comunità”. Chiaro l’identikit del gruppo che lo accompagnerà. “Una squadra di persone del paese che con autonomia, senso civico e spirito di servizio, ha deciso di candidarsi per il bene comune della nostra comunità”, conferma Fanari. Un’idea di Curcuris che parte da una base chiara. “Il punto più importante del nostro programma – conclude - la collaborazione con la comunità e la valorizzazione dell’identità e dell’autonomia del nostro paese”.

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