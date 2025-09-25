Due cani di razza, un pastore tedesco e un bullmastiff, spaventati e disorientati, che vagavano lungo la carreggiata della strada provinciale sp1 che collega Oristano alla Marina di Torre Grande. La scena è stata notata dagli automobilisti, che hanno allertato la centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano. I militari sono intervenuti sul posto ieri mattina.

Oltre che la salute degli animali ha destato grosse preoccupazioni anche il rischio di incidenti sul tratto di strada in questione. Gli uomini dell’Arma hanno così bloccato in un primo momento il traffico in entrambe le direzioni di marcia per poi avvicinarsi con cautela. I due cani, nonostante fossero stanchi e provati, sono stati tratti in salvo.

I veterinari della Asl di Oristano, grazie ai microchip, sono riusciti a risalire al proprietario, un uomo residente a Cabras che la sera prima aveva liberato gli animali perché la sua proprietà era stata interessata da un incendio e per scongiurare una brutta sorte per i due cani aveva aperto il cancello consentendogli di mettersi in salvo.

