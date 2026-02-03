Un grosso masso è caduto la notte tra domenica e lunedì dal costone roccioso soprastante la 292 all’uscita di Cuglieri in direzione Sennariolo. Un grosso blocco di roccia franato dalla scarpata in località Riamuscas, dove prima c’era un vecchia cava. Il masso è ruzzolato lungo la parete e si è piantato nel ciglio stradale, fermato da una recinzione metallica. Solo per un caso fortuito non ha arrecato nessun danno a persone e cose, nessuna auto transitava nel momento della frana.

Uno smottamento causato probabilmente dalle recenti abbondanti piogge, che hanno fatto cadere sulla carreggiata il masso di alcune tonnellate di peso, poi terra e detriti, senza tuttavia ingombrare tutta la strada e intralciare la circolazione stradale. Sul posto sono intervenuti una squadra tecnica dell’Anas con i suoi rocciatori, i Vigili del Fuoco di Cuglieri, quindi il Comune con l’ufficio tecnico.

La Segnal Strade, che esegue i lavori per conto dell’Anas, ha sgomberato poi dai detriti e messo in sicurezza l’area, che ora è monitorata costantemente onde scongiurare altri eventuali cedimenti.

Le abbondanti piogge stanno creando grosse difficoltà a tanti comuni di montagna come Cuglieri, la conformazione collinare e montana del suo territorio, con tanti pendii e scarpate, è soggetta naturalmente a possibili fenomeni franosi.

Proprio nelle vicinanze di Riamuscas a fine dicembre del 2020 si era verificato un altro distacco consistente di rocce e terra: grossi massi si erano staccati dalla sommità e caduti sulla strada statale, ingombrando tutta la carreggiata. Seppure è un fenomeno naturale, desta preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti che transitano giornalmente lungo la statale.

