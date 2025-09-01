Questo pomeriggio due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Lo scontro si è verificato all’altezza dello svincolo del Rimedio all’entrata di Oristano. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Opel e una Volkswagen. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, una pattuglia della polizia e i vigili del fuoco. Durante i soccorsi e i rilievi non sono mancati i disagi alla circolazione, con una lunga fila di auto provenienti da Donigala e Nuraxinieddu

© Riproduzione riservata