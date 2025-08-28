Salgono a 11 i casi di positività al virus della West Nile nella provincia di Oristano. Si tratta di un ottantacinquenne e di una sessantaseienne, tutti e due del Campidano, ricoverati nel reparto di Medicina dell'ospedale San Martino di Oristano.

Le loro condizioni di salute sono buone. Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione dei soggetti per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla loro casa.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, quattro ultrasessantenni, un ultraquarantenne e un ultranovantenne. Di questi 9 contagiati, 7 sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre i restanti sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata