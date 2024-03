Con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, oggi riapre il nuovo ponte sul fiume Tirso.

Dallo scorso 19 febbraio gli operai erano impegnati in un intervento di sostituzione di alcuni giunti danneggiati e la strada provinciale 54 (che dall'11 gennaio era percorribile sulla sola corsia di sinistra) era chiusa al traffico.

Inevitabili code e proteste degli automobilisti in uscita da Oristano, costretti a deviare sulla provinciale 93 in direzione Silì (provvisoriamente a senso unico di marcia) oppure sul ponte di Brabau per raggiungere il Rimedio e da lì le altre destinazioni.



L'ordinanza di chiusura del ponte era stata disposta fino al 9 marzo, ma dagli uffici della Provincia fanno sapere che l'intervento è stato concluso e la circolazione, già a fine mattinata, può tornare alla normalità.

