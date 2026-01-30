Fino a pochi mesi fa era una prospettiva discussa nei tavoli istituzionali, oggi diventa una decisione operativa: dal prossimo anno accademico Oristano avrà un corso universitario di Infermieristica. Il via libera arriva con l’approvazione della manovra di bilancio regionale, che attraverso un emendamento alla legge di stabilità garantisce la copertura finanziaria necessaria.

Il nuovo corso andrà a rafforzare l’offerta formativa del Consorzio Uno e risponde a una carenza strutturale di personale sanitario sul territorio. «La necessità di infermieri è emersa chiaramente nel confronto con l’assessorato alla Sanità – spiega il presidente del Consorzio Uno Gian Valerio Sanna – ma prima di entrare nel dettaglio organizzativo sarà fondamentale conoscere la reale dotazione finanziaria per programmare correttamente costi didattici, non didattici e amministrativi». Il corso sarà a numero chiuso.

Il vicepresidente Andrea Santucciu sottolinea il lavoro svolto negli ultimi anni e ringrazia la dottoressa Barbara Collu, direttore facente funzione del servizio delle professioni sanitarie area infermieristica della Asl di Oristano, e Federico Argiolas, ex direttore generale della Asl per il contributo dato: «Un impegno che potrà tradursi, in tempi brevi, in un aumento della dotazione di infermieri a Oristano».

Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale Alessandro Solinas, che rivendica l’esito di un percorso politico durato mesi: «Con l’apertura delle Case di Comunità il fabbisogno di infermieri è destinato a crescere. Offrire ai giovani la possibilità di formarsi a Oristano significa investire sulla sanità territoriale». A regime, il corso potrà formare fino a 40 infermieri l’anno.

