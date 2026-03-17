Ad Ardauli è operativo il Bonus sociale rifiuti, un’agevolazione del Governo introdotta per ridurre il costo della tassa a favore dei nuclei familiari che soddisfano le seguenti condizioni economiche: ISEE fino a 9.530 euro o ISEE fino a 20.000 euro se hanno almeno quattro figli a carico. L'agevolazione è automatica e comparirà sulle bollette a partire dal 2026.

Il bonus consiste in uno sconto del 25% sull'importo dovuto per la TARI relativa alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il bonus. Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza. Per poter beneficiare dello sconto è indispensabile essere in regola con i pagamenti della Tari relativi agli anni precedenti, fino a tutto il 2025.

In caso di morosità non prescritte, il meccanismo prevede una sorta di compensazione. Il Comune o il gestore potrà infatti trattenere l’importo del bonus sociale rifiuti per andare a coprire, in tutto o in parte, il debito pregresso del contribuente.

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