A Ghilarza al via le domande per il contributo per la fibromialgiaPotranno essere presentate entro il 30 aprile
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A Ghilarza entro il 30 aprile possono essere presentate le domande per l’indennità Regionale Fibromialgia. Da quest’anno è erogata nella forma di contributo ''per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale''.
La richiesta da parte di coloro che presentano la domanda per la prima volta dovrà essere presentata mediante compilazione dell'apposito modulo presente sul sito del Comune (www.comune.ghilarza.or.it). Per coloro il cui beneficio è stato concesso negli anni precedenti sarà considerata valida la domanda già presentata, fermo restando l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura, mediante compilazione del modulo di conferma dei requisiti. Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse preferibilmente per via telematica e comunque secondo una delle seguenti modalità: tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it, tramite e-mail all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it. In via eccezionale, consegnata a mano nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Il Servizio Sociale rimane a disposizione nei seguenti giorni e orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10 alle 13; martedì - giovedì dalle 15.30 alle 17 e anche al numero telefonico 0785/561035 o al seguente indirizzo mail servizisociali@comune.ghilarza.or.it