Tra le tante iniziativa previste dalla Biblioteca comunale “Mons. Pinna” di Gonnostramatza anche quella dedicata ai “Giochi in Biblioteca”. A questo proposito, la struttura ha fissato un appuntamento, per giovedì 19 marzo, a partire dalle 16, per dare la possibilità agli utenti di scoprire la nuova sezione dedicata ai giochi da tavola; giochi che potranno essere utilizzati in un’apposita postazione ricavata negli spazi della biblioteca.

In questo modo, la biblioteca oltre al servizio tradizionale legato ai libri e agli eventi organizzati periodicamente, offre anche questa nuova proposta alternativa, legata ai giochi.

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