Con l’avvento della primavera, ritorna anche quest’anno a Masullas l’appuntamento con “MasullasInFiore”. L’iniziativa, arrivata alla tredicesima edizione, è promossa dal Comune e dal CEAS – Parte Montis, con la finalità di abbellire l’immagine del paese con l’utilizzo dei fiori e rendere visiva la consapevolezza di abitare e vivere un luogo ricco di particolarità e importanza. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e si suddivide in varie categorie: “Davanzale Fiorito”, “Angolo Fiorito”, “ArteFlor Masullas”, “Giardino segreto” e “MasullasInFiore Social”.

“Per la nuova edizione di MasullasInFiore – commenta l’assessora Manuela Porta - abbiamo voluto confermare con convinzione tutte le sezioni storiche, con un'attenzione davvero speciale per 'Il Giardino Segreto'. ​Questa scelta nasce da un riscontro umano straordinario; se l’anno scorso molti cittadini avevano mostrato un po' di timore e riservatezza all'idea di aprire le porte delle proprie case e mostrare i propri angoli privati, quest’anno la situazione si è completamente ribaltata. Sono stati proprio i residenti a scriverci e a chiederci con entusiasmo che questa sezione venisse confermata”.

La partecipazione è gratuita. Per i primi 3 classificati di ciascuna categoria sono previsti premi che verranno erogati sotto forma di “buoni spesa” da utilizzare per l’acquisto di attrezzature per giardino, fiori e piante presso un negozio convenzionato, comunicato ai vincitori durante la cerimonia di premiazione. La domanda di iscrizione potrà essere presentata al CEAS Masullas – Parte Montis dal 20 marzo al 4 maggio 2026, via e-mail (indirizzo ceasmasullas@tiscali.it), Whatsapp a(numero 3891777100) o in forma cartacea presso la sede del CEAS nell’ex Convento dei Cappuccini o presso la Biblioteca comunale “Predi Antiogu”. Per info e iscrizioni ci si può rivolgere alla Biblioteca comunale Predi Antiogu o al CEAS.

“​Il mio augurio – conclude Porta - è che, come ogni anno, le iscrizioni siano numerosissime. Il vero obiettivo va oltre il concorso. Spero che questa iniziativa continui a spingere le persone a prendersi cura del proprio verde con passione, contribuendo ad abbellire con colori e profumi ogni singola via del nostro paese. Vedere la timidezza trasformarsi in orgoglio di appartenenza è la soddisfazione più grande di questo progetto”.

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