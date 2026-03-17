L'amministrazione comunale ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna della zona del Piano per gli insediamenti produttivi , grazie a un finanziamento regionale di 250 mila euro. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso in una parte dell’area , con l’obiettivo di migliorare sicurezza e percorribilità per aziende e cittadini. Il sindaco Donato Cau sottolinea l’importanza dell’opera: «Si tratta di un intervento atteso da tempo, necessario per garantire condizioni adeguate a chi opera nella zona industriale. La manutenzione delle strade è un elemento fondamentale per sostenere le attività produttive e rendere più funzionale un’area strategica per il nostro territorio».

Accanto al primo finanziamento, il Comune ha ottenuto una seconda annualità da ulteriori 250 mila euro, attualmente in fase di progettazione. Questo secondo lotto consentirà di completare i lavori nelle parti della zona Pip non incluse nel primo intervento, assicurando una riqualificazione complessiva dell’area.

«Con un investimento totale di 500 mila euro – aggiunge Cau – potremo finalmente intervenire in modo organico sulla viabilità della zona produttiva, migliorando sicurezza, accessibilità e qualità dei servizi. È un passo importante per sostenere lo sviluppo economico locale». I lavori del primo lotto partiranno nelle prossime settimane.

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