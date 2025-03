Proseguono le iniziative della diocesi nell’anno santo dedicato alla riconciliazione e all’indulgenza. Mercoledì, solennità di San Giuseppe, il Giubileo è dedicato al mondo del lavoro.

L’appuntamento, rivolto a lavoratori, imprenditori e sindacati, è alle 18, nel giardino del Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina (ingresso dal parcheggio) per la processione penitenziale e il rito dell’aspersione con l’acqua benedetta prima che venga varcato il portone della Basilica Nostra Signora del Rimedio. Sarà monsignor Roberto Caria, Vicario generale dell’arcidiocesi e delegato per la Pastorale dei problemi sociali e del lavoro a celebrare la messa che sarà animata dal coro della Basilica. Sabato 29 marzo, invece, saranno i cori cittadini a celebrare il loro Giubileo. Alle 19 è in programma la Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Gianfranco Murru, rettore della Basilica e arciprete della Cattedrale.

L’animazione liturgica sarà affidata al coro della Basilica Nostra Signora del Rimedio, al Coro Maurizio Carta, alla Polifonica Arborense, e al Coro Pop Cor. L’appuntamento musicale andrà avanti dopo la messa con un concerto che vedrà protagonisti i cori Città di Oristano, Diatonìa, Sa Pintadera, quello polifonico etnico Eleonora d’Arborea, la scuola civica, e il coro gospel Sounds of Freedom.

© Riproduzione riservata