Scatta la terza e ultima fase del piano comunale per il contrasto alle erbe infestanti. L'intervento, di tipo chimico, lunedì farà tappa nella borgata di Torregrande, in un contesto particolarmente critico, con la vegetazione che in molti punti ha raggiunto altezza d’uomo.

Il piano, avviato a febbraio, ha previsto una prima fase chimica, seguita da un diserbo manuale quasi completato. Ora, con la terza fase, si torna ai fitofarmaci, applicati con speciali campane che minimizzano il rischio di dispersione e impatto ambientale. Una volta completata la borgata, l’intervento «proseguirà nelle vie a nord di viale Repubblica e successivamente interesserà il resto della città» precisa l’Assessore all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda.

Gli operatori entreranno in azione tra l’una e le sei del mattino; in caso di pioggia o forte vento gli interventi saranno rinviati per sicurezza. Le vie coinvolte saranno segnalate con 48 ore di anticipo tramite apposita cartellonistica. I marciapiedi resteranno interdetti durante le operazioni, ma saranno nuovamente praticabili un’ora dopo il termine dei lavori. Per monitorare gli aggiornamenti, il Comune invita i cittadini a consultare il sito dedicato raggiungibile anche da quello istituzionale del Comune.

