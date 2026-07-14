Uno scambio culturale tra Sardegna e Marche all’insegna di sapori, archeologia e soprattutto incontri. Per quattro giorni, otto ragazzi dai 9 ai 14 anni, provenienti da Civitanova Marche sono stati ospiti, dal 2 al 5 luglio, della piccola comunità di Villa Verde. Accolti nella struttura “Move the Box”, di proprietà del Consorzio Due Giare, hanno avuto la possibilità di conoscere tesori e tradizioni del piccolo paese del Monte Arci.

«Abbiamo pensato ad un progetto alternativo rispetto al classico centro estivo dedicato a bambini e ragazzi del paese – commenta il sindaco Sandro Marchi - esperimento assolutamente riuscito. Sono nati rapporti d’amicizia fra i partecipanti allo scambio culturale, che si consolideranno nel soggiorno dei nostri piccoli concittadini a Civitanova Marche. Ma anche una piccola vetrina per il nostro territorio, che adesso verrà conosciuto ancora meglio nelle Marche». Tante le attività e i laboratori svolti al “Move The Box”, grazie alla collaborazione del Consorzio Due Giare e dell’associazione Palazzo d’Inverno: animazione, coinvolgendo la popolazione, l’esperienza del ballo sardo di gruppo, oltre alla visita nelle spiagge oristanesi e il laboratorio di cucina. Tappa finale nel bosco di Mitza Margiani con il villaggio nuragico di Brunk’e S’Omu, tra natura, storia, archeologia e socializzazione.

«Un’esperienza semplice e speciale – conclude il sindaco - fatta di momenti quotidiani vissuti insieme e vita di gruppo. Il modo migliore per entrare pienamente nello spirito dello scambio, permettendo ai bambini di conoscersi in modo più naturale e creare legami più spontanei e significativi. Contiamo di ripetere l’iniziativa anche il prossimo anno». Dal 20 al 27 luglio, i piccoli di Villa Verde saranno ospitati per una settimana nel Comune delle Marche.

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