Quando ha sentito il suo nome è rimasto senza parole, incredulo, troppa l’emozione per esultare. Pietro Filippo Orrù, 7 anni, il prossimo 8 febbraio vestirà i panni de su componidoreddu della Sartilla ‘e canna di Oristano, a Sant’Efisio, quartiere storico di Su Brugu.

Stamattina, subito dopo la messa, nel salone parrocchiale il suo nome è stato estratto a sorte come vuole la tradizione da don Alessandro Floris, davanti a tantissime persone. Era presente anche il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna.

Per il piccolo Pietro un sogno che si realizza, una gioia immensa. Ad aiutarlo nel grande giorno ci saranno su segundu Alice Muresu, 8 anni, e su terzo Giovanni Greggiu.

La cerimonia è stata accompagnata dai mini tamburini e trombettieri della Pro loco di Oristano guidati dal maestro Luca Sanna.

Ora dunque è iniziato il conto alla rovescia. La Sartilla ‘e canna viene organizzata dall’Associazione per la tutela e l'incremento dei cavallini di canna da oltre 30 anni. È un evento che ogni anno attira tantissimi bambini provenienti da tutta la provincia e non solo. Intanto nel salone parrocchiale di Su Brugu sono già in bella mostra tantissime canne bardate con le rosette e trasformate in cavallini.

A fine gennaio sono state raccolte le canne, nelle campagne della città, che poi sono state pulite. Poi l'assemblaggio dei vari pezzi.

Sino alla realizzazione del cavallino. Quello che poi il giorno della Sartilla ‘e canna verrà utilizzato dai bambini per imitare i cavalieri della Sartiglia, quelli veri. Tutto però si svolgerà in miniatura e con i costumi di carnevale. Dalla vestizione del mini capo corsa alla corsa alla stella. Tra divertimento ed emozioni.

