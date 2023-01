Picchiava la moglie e violentava la figlia minorenne. Un ex tutore delle forze dell’ordine in pensione è stato arrestato dalla Polizia a Oristano su disposizione del gip, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare dopo aver acquisito gravi indizi di colpevolezza.

Maltrattamenti nei confronti della moglie e violenze sessuali ripetute perpetrate nei confronti della figlia minore.

Non è l’unico codice rosso attivato negli ultimi giorni a Oristano. Un cuoco in servizio in una scuola cittadina è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una collega, che da anni era costretta a subire le sue angherie sul posto di lavoro.

Nei guai anche un settantenne della provincia, allontanato dalla casa familiare perché maltrattava e picchiava la moglie convivente, in alcuni casi anche in presenza dei figli.

Altre due misure cautelari sono state eseguite nei confronti di altrettanti militari, uno in pensione l’altro in servizio all’ufficio scorte di Roma. I due sono stati ritenuti autori, in concorso, dei reati, di ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina, nella fattispecie un fucile con canne mozzate.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata