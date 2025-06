Stava facendo retromarcia quando per sbaglio ha urtato la parete in pietra di una delle scale laterali della basilica romanica di Santa Giusta, provocandone il crollo parziale. Da domenica pomeriggio un ingresso della chiesa del paese risulta interdetto a causa dell'incidente. E non si sa nemmeno quando la zona sarà ripristinata.

I tempi saranno lunghi poiché si tratta di un bene vincolato, cioè vuol dire che ogni intervento dovrà passare attraverso la Soprintendenza. Come fanno sapere dal Comune, il restauro dovrà seguire un iter rigoroso a causa della normativa di tutela storico-artistica. A causa dell'incidente avvenuto domenica scorsa alle 17,50, poco prima della messa, i frammenti sono finiti lungo la scalinata, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né danni agli spazi interni della chiesa.

Sul posto sono intervenuti le vigili del fuoco di Oristano che hanno immediatamente transennato l'area e interdetto l'accesso pedonale alla scalinata laterale. Poi hanno realizzato un sopralluogo i tecnici comunali e responsabilità della basilica risalente al XII secolo, uno dei più importanti esempi di architettura romanica in Sardegna.

