Dopo anni di attesa da oggi è attivo l'ecocentro comunale di Riola Sardo, lungo la strada statale 292, dopo la rotonda all'uscita del paese in direzione Cuglieri.

Il conferimento al momento è ammesso però solo esclusivamente previa prenotazione. Chi deve smaltire i rifiuti può chiamare al numero 0709375513 oa quello verde 800180300. Ma è possibile inviare anche una richiesta via mail all'indirizzo effeambiente.srl@gmail.com . All'ecocentro potranno essere conferiti tutti i rifiuti urbani differenziati. In sostanza sono vietati i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e professionali. I rifiuti conferibili e le relative quantità sono definiti dal regolamento approvato lo scorso aprile, facilmente consultabile sul sito istituzionale del Comune di Riola. Il conferimento all'acocentro è gratuito. La struttura sarà gestita dalla Effe Ambiente che a Riola Sardo si occupa del ritiro dei rifiuti porta a porta. I soldi per la realizzazione sono stati stanziati 11 anni fa dalla Regione: in tutto 101 mila euro. Più altri 40 mila euro un paio di anni fa.

