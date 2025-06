Il Comune di Sini ha pubblicato un avviso per la concessione di alcune piante di ulivo di proprietà comunale per la raccolta. L’assegnazione è divisa in 3 lotti, per il periodo tra il 2025 e il 2029. Il primo lotto di 55 alberi, tra via Delle Palme, zona artigianale, via Oliveto e Campo Sportivo; il secondo di 49, tra le vie San Giorgio (serbatoio non utilizzato), Argiolas (Edificio Casa Protetta) e Scuola Media; il terzo lotto, invece, con 58 alberi nell’area tra il “Piano di Zona”, i pressi del serbatoio d’acqua di Abbanoa e il parco giochi. Le offerte per la concessione degli alberi si potranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune entro venerdì 4 luglio.

© Riproduzione riservata