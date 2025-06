Ritorna, a Baressa, l’evento “Visioni Sarde”. Un’iniziativa della Biblioteca Comunale, in collaborazione con il Comune, arrivata alla seconda edizione, che si ripete dopo il successo ottenuto l’estate scorsa. Due le giornate dedicate: venerdì 4 e venerdì 11 luglio, dalle 16 alle 18, nei locali della biblioteca. Nel corso delle due serate, in programma la proiezione di 10 cortometraggi di vario genere. Nel corso della prima serata, le prime 5 proiezioni saranno “Ambasciadores de Sardigna”, "Amare Ancora", "Come siamo diventati", "Fratelli" e "Il servo pastore non dorme di notte". Durante il secondo appuntamento, invece, spazio a “Island for Rent”, “Mio Babbo è Superman”, “S’Ozzastru”, “S 62” e, infine, “Shakepeare in Smoke”.

