La Giunta Sanna ha deciso di destinare 40mila euro per garantire l’ammissione di tutti i bambini iscritti nelle graduatorie definitive ai nidi d’infanzia.

«Si tratta di un risultato concreto e molto atteso che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le famiglie, i bambini e l’intero sistema educativo. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità, garantendo pari opportunità fin dai primi anni di vita», sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna.

«Abbattere le liste d’attesa nei nidi comunali è un obiettivo possibile che richiede uno sforzo congiunto sia sul fronte strutturale che gestionale – sottolinea l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru – Lo scorso anno abbiamo attivato una seconda sezione del tempo prolungato nel nido d’infanzia di via Libeccio; oggi, con il nuovo stanziamento, saranno ammessi all’anno educativo 2025/’26 ben 90 nuovi bambini, con un incremento del 15% dei posti rispetto all’anno precedente». Inoltre grazie ai fondi del Pnrr il Comune ha partecipato a un bando per l’adeguamento del nido di via Satta, ottenendo un ampliamento dei posti disponibili.

