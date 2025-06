Al via a Paulilatino la rassegna letteraria e cinematografica “Parole in piazza”, organizzata dalla biblioteca e dal Comune. Si inizia mercoledì 2 luglio alle 21,30 in piazza San Teodoro con la proiezione del film “L’amore e la gloria – La giovane Deledda” di Maria Grazia Perria e prodotto da Terra de Punt.

L’evento si terrà in collaborazione con Cabudanne De Sos Poetas. Il 9 luglio sarà la volta del libro “Il volo sopra l’oceano” di Matteo Porru. Con lui, nell’iniziativa promossa con Licanias Off, dialogherà Alessandra Piredda. L’11 sarà presentato il libro “Annile” di Edoardo Mantega. Dialogherà con l’autore Consuelo Pinna. Il 16 luglio sarà proposto un cortometraggio del cinema sardo: “Island for rent” di Elio Turo Arthemalle e Salvatore Cubeddu. Nel corso della serata, moderata da Luca Manunza, interverranno i registi.

Il 25 luglio sarà la volta del libro “L’Ardia e la festa” di Gianni Meloni. Con lui dialogherà Sandro Biccai, il 29 luglio altri due corti: “Come siamo diventati” di Christiano Pahler e “Fratelli” di Matteo Manunta. Gli interventi saranno a cura di Franca Carboni. Il 30 luglio ancora una presentazione di un libro.

“L’asino sardo” di Giovanni Serra. Si chiude il 12 settembre alle 19 con la presentazione di “Spice” di Mauro Pusceddu. Dialoga con l’autore Giovanni Domenico Pintus. Da definire la data della presentazione del romanzo “La Levatrice” di Bibbiana Cau.

