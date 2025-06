Nuovo servizio attivo da ieri a Samugheo. L’assessora del Lavoro Desirè Manca, insieme al presidente della III Commissione permanente del Consiglio Regionale, Alessandro Solinas, e al direttore generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro, Luca Mereu e al sindaco Basilio Patta ha infatti inaugurato il Centro per l’impiego. Uno sportello importante che organizzerà attività di orientamento al lavoro attraverso seminari e laboratori.

«In un momento in cui la politica nazionale procede costantemente al taglio dei servizi alla persona e dei finanziamenti alle Regioni, le amministrazioni regionali si trovano in grande difficoltà. Siamo costretti a muoverci in un contesto per niente facile ma continuiamo a lavorare con un obiettivo: creare tutte quelle condizioni e mettere in atto tutte le azioni più utili ad evitare lo spopolamento delle zone interne», ha sottolineato l’assessora. E ha proseguito: «Non si può pensare che la lotta allo spopolamento passi solo attraverso il riconoscimento di un sostegno economico una tantum. Sono convinta che siano necessarie azioni concrete, come la creazione di opportunità occupazionali e di servizi, oltre alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura di ciascun territorio, come abbiamo intenzione di fare a Samugheo».

L’assessora Manca spiega anche il perché della scelta dell’apertura del centro a Samugheo: “La volontà di questa Giunta è sempre stata quella di restituire centralità a quei territori che nel tempo l’hanno persa, come questo paese di 2.600 abitanti, che ne ha perso 500 durante l’ultima amministrazione. Un trend che dobbiamo invertire non solo offrendo nuove opportunità di lavoro e creando nuovi servizi ma anche salvaguardando l’attività predominante. In quest’ottica, gli Uffici del mio Assessorato stanno già vagliando la possibilità di poter sostenere dei progetti pilota di formazione, sostenuti dalla Regione Sardegna, finalizzati alla valorizzazione delle attività predominanti e all’innalzamento dei livelli occupazionali. Gli sforzi che questa Giunta, con coraggio, sta compiendo sono tantissimi, alcuni richiedono tempo e tanti fondi, ma le ricadute saranno positive e importanti”. Quindi ha concluso: “Questo piccolo passo, l’apertura di un centro per l’impiego a Samugheo, dà inoltre ai cittadini la possibilità di sentirsi vicini alle istituzioni, e credo sia il primo di un percorso che ci porterà ad andare avanti con azioni molto più coraggiose”.

© Riproduzione riservata