Quasi due mesi per arrivare alla nomina della commissione chiamata a valutare le proposte per la gestione del Teatro comunale “Antonio Garau”. Un passaggio che arriva dopo l’avviso pubblico pubblicato a fine dicembre e che segna l’avvio della fase più operativa della procedura.

Alla scadenza del bando è però pervenuta una sola proposta. Un elemento che restringe il campo e che affida alla commissione il compito di verificare l’ammissibilità e la qualità dell’unico progetto presentato.

La commissione sarà presieduta dalla dirigente Maria Rimedia Chergia e composta da due esperti esterni, Alessandro Alciator e Maria Dettori, oltre alla segretaria verbalizzante Roberta Fais. Una scelta legata alla complessità della procedura e alla necessità di competenze specifiche.

«Al termine della gestione della Pro loco, con la nuova procedura prevediamo una durata maggiore e la formula dell’accordo di partenariato speciale, senza impegno economico per il Comune, per promuovere una programmazione accessibile e fruibile a tutti», aveva sottolineato il sindaco all’avvio della procedura.

Ora il gruppo dovrà entrare nel merito della proposta ricevuta, valutandone qualità gestionale, esperienza ed eventuali elementi migliorativi. Solo dopo questa fase si capirà se il percorso di partenariato pubblico-privato per il quinquennio 2026-2030 potrà concretamente partire.

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