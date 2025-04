Momenti di grande tensione stamattina a Oristano, dove un incidente all’ingresso del parcheggio di un centro commerciale ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Intorno alle 11:30, due vetture si sono scontrate violentemente e, nell’impatto, una tubazione dell’impianto Gpl di uno dei veicoli si è rotta, provocando una pericolosa fuoriuscita di gas.

Oristano, intervento dei vigili dopo l'incidente al centro commerciale

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto sono giunti anche gli specialisti dotati di attrezzature specifiche per gestire la perdita di gas. Gli uomini del comando hanno lavorato con rapidità per evitare il rischio di esplosioni, bonificando l’intera zona.

Presenti anche gli agenti della polizia e i sanitari del 118: una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

(Unioneonline/Fr.Me.)

