Lavori in vista per una delle principali arterie della città. Da lunedì prenderanno il via gli interventi di rifacimento del manto stradale in via Ricovero, inseriti dal Comune tra le opere prioritarie del programma di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana.

Il cantiere interesserà l’intera carreggiata e consentirà di rinnovare una pavimentazione segnata dal tempo e dall’usura. L’intervento è stato inserito attraverso una variante al progetto dedicato alle strade cittadine e delle frazioni, finanziato con oltre 3 milioni di euro tra opere principali e stralcio funzionale.

Con lo stesso provvedimento l’amministrazione comunale ha previsto anche la messa in sicurezza della galleria Omodeo. «La cura delle infrastrutture cittadine rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione comunale», afferma il sindaco Massimiliano Sanna. «Investire sulla manutenzione e sulla sicurezza della viabilità significa migliorare la qualità della vita dei cittadini».

«Con questo intervento proseguiamo il programma di manutenzione straordinaria delle strade cittadine», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri, ricordando che il deterioramento della pavimentazione ha reso necessario il rifacimento del manto stradale di «una direttrice fondamentale per la viabilità cittadina».

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