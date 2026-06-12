Oristano si prepara a fare i conti con una serie di chiusure notturne ai passaggi a livello. Per consentire le corse prova del nuovo treno ATR465, impegnato nelle verifiche per l’omologazione alla velocità di 150 chilometri orari, il Comune ha disposto l’interruzione temporanea della circolazione stradale e pedonale in diversi punti del territorio nelle notti del 25, 26 e 29 giugno.

Le limitazioni saranno in vigore dalle 23 alle 5 del mattino successivo e interesseranno cinque passaggi a livello tra Oristano e Silì. A rendere particolarmente delicata la situazione è il fatto che il convoglio in prova transiterà con orari e cadenze non programmabili, determinando chiusure che, in alcuni casi, potrebbero protrarsi anche oltre i 30 minuti.

I punti interessati sono il passaggio a livello di via Laconi in direzione Corte Baccas, quello di via Vandalino Casu nei pressi della casa di riposo, il tratto della provinciale 55 verso l’ex zuccherificio e i due attraversamenti ferroviari nel centro abitato di Silì, in corrispondenza delle intersezioni con via Martiri del Congo e via Marmilla.

Nell’ordinanza si sottolinea inoltre che i sistemi di chiusura e apertura delle barriere potranno essere attivati da Rete Ferroviaria Italiana in qualsiasi momento e senza preavviso. Per questo il Comune richiama gli utenti alla massima prudenza, ricordando che forzare un passaggio a livello chiuso costituisce un grave pericolo per la sicurezza pubblica oltre a comportare sanzioni previste dal Codice della strada.

Per ridurre i disagi sono stati individuati percorsi alternativi attraverso la provinciale 70 e la viabilità di via Cagliari, utilizzabili anche dai mezzi di soccorso. La normale circolazione sarà ripristinata al termine di ogni sessione di prove, dalle 5 del mattino.

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