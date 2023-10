Riciclare i tappi di plastica per promuovere la sostenibilità ambientale.

È uno degli obiettivi di “Ricicl8- Economia circolare e riciclo creativo in città”, progetto promosso dal Ceas Aristanis che giovedì, alle 16, sarà presentato a Oristano nella sede di via Morosini.

L’iniziativa prevede il posizionamento di box contenitori nelle scuole, nelle università, nelle strutture comunali e in diverse attività commerciali: i tappi raccolti saranno poi convogliati presso la sede del CEAS e utilizzati come materia prima per la produzione di nuovi oggetti completamenti riciclati.

«L’iniziativa - spiega l’assessora comunale all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - punta a coinvolgere cittadini, studenti, turisti e amministrazioni sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale che riguardano la riduzione dei rifiuti e i processi virtuosi per un corretto riciclo». Per l’esponente dell’esecutivo solo attraverso un’azione capillare in tutto il territorio si può ambire a cambiamenti significativi in una comunità.

«Da anni il Ceas Aristanis è impegnato a contrastare l’inquinamento marino e costiero dalla plastica - aggiunge il coordinatore Antonio Ricciu -. Il progetto coinvolge 18 Centri per l’educazione ambientale e alla sostenibilità. La rete condivide intenti e obiettivi nella consapevolezza che un problema così diffuso necessiti di un approccio integrato per contrastarne gli effetti».

