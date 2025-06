Dallo scorso 28 maggio in via Ricovero è in vigore una modifica sperimentale alla viabilità: i veicoli provenienti da Silì non possono più svoltare verso piazza Mariano, ma devono obbligatoriamente proseguire dritto verso via Solferino o svoltare a destra su via Mariano IV d’Arborea.

Ma sulla decisione, che ha l’obiettivo dichiarato di alleggerire il traffico nelle ore di punta, si accendono i riflettori della maggioranza di Massimiliano Sanna. Il gruppo consiliare dell’Udc ha presentato un’interpellanza al sindaco e alla Giunta per chiedere spiegazioni. “Nessun intento polemico – precisa il primo firmatario Antonio Iatalese – ma riteniamo doveroso capire su quali basi tecniche si è fondata l’ordinanza, anche perché la decisione non è stata condivisa con i consiglieri e i gruppi politici”. L’interpellanza evidenzia le criticità del nuovo assetto, che costringe i veicoli a deviare su strade a senso unico già congestionate, come via Masones, via Lepanto e via Vinea Regum, con potenziali ripercussioni sulla viabilità complessiva.

L’Udc chiede “se siano disponibili dati oggettivi, se siano previste azioni di monitoraggio e se l’amministrazione intenda aprire un confronto pubblico prima di rendere definitiva la modifica”.

© Riproduzione riservata