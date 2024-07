La richiesta arriva ad un anno esatto dalla crisi che aveva portato all'azzeramento della Giunta alla guida del Comune di Oristano: Forza Italia vuole il rimpasto. Rafforzato dal recente ingresso nel gruppo consiliare dei tre ex Prospettiva Aristanis, il partito guidato da Gigi Mureddu "con spirito costruttivo e di collaborazione chiede al sindaco Massimiliano Sanna, ai partiti e movimenti che compongono la maggioranza, la rivisitazione immediata della Giunta, assegnando i giusti pesi e la responsabilità a seconda della attuale composizione numerica del Consiglio comunale".

Una decisione maturata alla luce dei recenti risultati elettorali nelle principali città sarde, si legge nella nota firmata dal gruppo consiliare. "Guardando ai tre anni mancanti al termine della legislatura, Forza Italia non può esimersi dal domandare un rilancio dell’azione amministrativa, al fine di potersi presentare agli elettori, con un bilancio soddisfacente e la possibilità di concorrere nuovamente alla vittoria alle Comunali del 2027".

L'invito (per nulla casuale) di Gigi Mureddu, Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi, è a guardare avanti "senza soffermarsi troppo sul passato. Serve voltare pagina e guardareavanti con entusiasmo e l'orgoglio di amministrare una città importante e capoluogo di provincia come Oristano".

Gli azzurri, forti della loro rappresentanza numerica (con quattro consiglieri sono il primo partito della coalizione ma sono rappresentanti in Giunta solo dall'assessore Luca Faedda) sono pronti a far la loro parte, "ma bisogna dare una svolta veloce, affinché i cittadini in tempi rapidi possano toccare con mano i miglioramenti dell'azione di governo".

Al sindaco chiedono "l'immediata convocazione del tavolo di coalizione per consentirci di fissare obiettivi programmatici di breve e medio termine - puntualizzano - che possa portare avanti una Giunta rinnovata e capace di interpretare i reali bisogni della gente".

