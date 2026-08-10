Un’altra notte in fila per conquistare un medico di medicina generale. A Oristano la scena si è ripetuta anche questa volta davanti alla sede della Asl di via Carducci, dove già dalla serata di ieri i primi pazienti hanno iniziato a prendere posto in vista della distribuzione di questa mattina. In palio ci sono mille posti complessivi per due medici di famiglia, 500 pazienti ciascuno, nell’ambito territoriale di Oristano.

Per non rischiare di arrivare tardi, c’è chi ha scelto di trascorrere la notte sul posto. Sedie pieghevoli, bottigliette d’acqua e qualche accorgimento contro le zanzare sono diventati l’equipaggiamento di una lunga attesa. Qualcuno si è organizzato per ore, altri hanno raggiunto la fila nel corso della notte. Il risultato è quello immortalato nella fotografia: un corridoio affollato, persone sedute dove possibile e pazienti costretti ad aspettare per ore pur di assicurarsi uno dei posti disponibili.

Il messaggio affidato ai social da una delle persone in fila racconta bene il clima: «Sono comunque arrivata tardi, numero 82». E la preoccupazione è che anche questa volta i posti possano esaurirsi rapidamente. «Quindi starò qui con il rischio di sentirmi dire che i posti sono finiti», scrive la paziente.

Una situazione che torna a riproporre, in modo tutt’altro che teorico, il problema della carenza di medici di famiglia nel territorio. Per ottenere quella che dovrebbe essere una prestazione sanitaria ordinaria, decine di cittadini si sono ritrovati ancora una volta a trascorrere la notte davanti a un ufficio, trasformando la scelta del medico in una vera corsa contro il tempo. E per chi è arrivato in via Carducci con largo anticipo, la giornata è iniziata molto prima dell’apertura degli sportelli.

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