Un nuovo caso di Febbre del Nilo. Questa volta le zanzare hanno colpito un cittadino di Marrubiu: si tratta di un uomo sulla sessantina, ricoverato al San Martino di Oristano. È stato il sindaco Luca Corrias a comunicare il contagio e annunciare alla cittadinanza l’intervento di disinfestazione nella notte fra ieri e oggi, con tutte le precauzioni da adottare. Dalla Asl al momento non è arrivata alcuna conferma che si tratti del settimo caso della stagione, a Marrubiu però non se ne sono registrati altri quindi alla luce della comunicazione arrivata al sindaco non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che si è davanti a un nuovo caso. «A è stato comunicato venerdì pomeriggio – ha precisato Corrias– quando è arrivata la conferma che il nostro concittadino ha contratto il virus West Nile». Subito è stato attivato il protocollo, la Provincia ha disposto immediatamente la disinfestazione nel centro abitato, con particolare attenzione alla zona in cui vive l’uomo colpito dal virus. «Ci auguriamo si riprenda quanto prima» conclude Corrias.

Resta quindi una situazione di estrema criticità nell’Oristanese, dove in poco più di dieci giorni sono stati accertati sei casi di West Nile, oltre a quello di metà maggio. Tre persone sono già state dimesse mentre una oristanese di 85 anni, il 60enne di Marrubiu e il 78enne del Montiferru sono sempre ricoverati al San Martino. Purtroppo si è registrato anche un decesso con la morte di un’anziana di 90 anni di Oristano.

La Asl raccomanda sempre massima attenzione e di segnalare la presenza di volatili morti ai numeri 0783 317767-72, 63, 69.

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