Riprenderanno dopo Ferragosto i lavori al bocciodromo di Ghilarza. Nei giorni scorsi la Giunta Usai ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale del bocciodromo Sa Teula per un importo complessivo di 100 mila euro.

«Abbiamo preso come impegno di dare priorità alla programmazione delle opere pubbliche già previste e solo dopo eventualmente di procedere con altro. Quindi appena ci è stato presentato il progetto esecutivo per l’intervento al bocciodromo l’abbiamo approvato, anche perché stiamo parlando di una vicenda che ormai va avanti da sei anni», commenta la prima cittadina.

L’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Piras spiega: «Da nuovi amministratori ci siamo trovati in questa situazione e a fine luglio abbiamo approvato il progetto esecutivo. Ora si sta definendo l’affidamento dei lavori che dovrebbero partire dopo Ferragosto. Con queste somme verrà rifatto l’impianto elettrico, sistemati gli infissi e il campo da gioco. Per ultimare i campi con il tappettino occorrerà invece un altro finanziamento».

Tante in questi anni le sollecitazioni dal Circolo bocciofilo Sa Teula e dal gruppo di minoranza, oggi alla guida del paese, per sistemare la struttura sportiva. Al momento della chiusura del bocciodromo il Circolo contava infatti tanti soci e si stavano conseguendo risultati importanti non solo a livello regionale, ma anche nazionale con il gruppo dei giovani.

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