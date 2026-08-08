Per il mercato di via Mazzini la partita si gioca ormai su due tavoli: da una parte il cantiere, che dopo anni di attese prova finalmente a ripartire, dall’altra il contenzioso con la Dentoni Costruzioni Generali, che approda in Corte d’Appello. La società ha impugnato la sentenza di primo grado favorevole al Comune e ha chiesto anche la sospensione dell’esecutività della decisione. L’udienza è stata fissata per il 27 agosto.

La società aveva contestato la risoluzione del contratto d’appalto decisa dall’Amministrazione, sostenendo che fosse invece il Comune il responsabile della rottura del rapporto. Il Tribunale, con la sentenza numero 443 del 2026, aveva però respinto le ragioni della Dentoni, dando ragione all’Ente e condannando la società anche al pagamento delle spese di giudizio.

Ora si apre il secondo grado e il Comune ha deciso di costituirsi nuovamente in giudizio. La Giunta, sulla base del parere favorevole dell’Avvocatura interna, ha autorizzato la difesa dell’Ente, affidata ancora al legale comunale. La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile, vista la scadenza ravvicinata dell’udienza.

Parallelamente, però, qualcosa si muove anche sul fronte del progetto. Dopo anni di rallentamenti, l’iter per il nuovo mercato civico ha ripreso il suo percorso: il Comune ha approvato le modifiche richieste dalla Soprintendenza archeologica e ora si attende la gara per l’affidamento dei lavori. La partita giudiziaria resta aperta, ma quella del cantiere sembra finalmente avviarsi verso una nuova fase.

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