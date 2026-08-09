La Giunta comunale di Bauladu, guidata dal sindaco Ignazio Zara, ha approvato e adottato con delibera numero 71 del 6 agosto 2026 il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) (pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) relativo all'intervento di completamento del centro di accoglienza turistica "GoodBike".

L'opera rientra nel più ampio Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) denominato “La Sapienza del Villaggio: Crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia”.

Il progetto interessa l'immobile dell'ex scuola elementare, tra via Alagon e via Arruga su Binzali, ai margini del paese e già parzialmente riqualificato, da trasformare in un polo attrattore polifunzionale dedicato in particolare ai cicloturisti e ai visitatori dell'area (info-point, punto ristoro, sala relax e ciclo-officina).

Con questo nuovo finanziamento, l'amministrazione punta a completare la struttura intervenendo su copertura e infissi attraverso la manutenzione straordinaria e il rifacimento della copertura dell'edificio, la rimozione della struttura di collegamento in calcestruzzo con la palestra comunale e la sostituzione di tutti gli infissi esterni residui.

Prevista la riqualificazione e la manutenzione straordinaria delle aree esterne per migliorare il decoro e la fruibilità dello spazio.

(Unioneonline/En.Ne.)

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