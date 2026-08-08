Il legame tra Oristano e Feltre si rinnova a suon di tamburi e trombe. Dal 31 luglio al 2 agosto, i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia Pro Loco Oristano sono stati protagonisti del Palio di Feltre, accanto agli Amici del Quartiere Castello, portando nel cuore della manifestazione veneta i colori e i suoni della tradizione oristanese.

Una presenza che ha dato un’impronta sarda anche al corteo storico, sfilato per le vie di Feltre fino all’ingresso sul campo di Prà del Moro. Tre giornate tra festa, competizione e rievocazione storica, ma soprattutto un nuovo capitolo del rapporto tra le due realtà, unite dalla passione per le tradizioni e per le manifestazioni che trasformano la storia in spettacolo.

La Pro Loco di Oristano, guidata dalla presidente Ilaria Canu, ha ringraziato il presidente del Quartiere Castello Francesco Larese, il direttivo e i contradaioli per l’accoglienza ricevuta. E adesso il viaggio prosegue nella direzione opposta: saranno gli amici di Feltre a essere ospitati a Oristano, dove potranno vivere da vicino l’atmosfera della Sartiglia per continuare uno scambio nato nel segno delle tradizioni e destinato a rinnovarsi.

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